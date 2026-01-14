Miffy entdeckt die NaturJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 38: Miffy entdeckt die Natur
6 Min.Folge vom 14.01.2026
In der Schule lernen Miffy und ihre Freunde eine Menge über die Natur. Jeder Schüler soll am nächsten Tag etwas aus der Natur mitbringen, egal ob groß oder klein. Miffy versucht einen Schmetterling mitzunehmen, aber leider scheucht Schnuffy in davon und Miffy hat nichts in der Schule vorzuzeigen. Dann begreift sie, dass selbst Schnuffy ein Teil der Natur ist. Ihre Lehrerin findet das eine clevere Idee, also darf Schnuffy ins Klassenzimmer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0