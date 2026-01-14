Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 42vom 14.01.2026
Folge 42: Miffy kommt zu spät zur Schule

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Eines Morgens wacht Miffy sehr spät auf. Sie muss sich nun beeilen und alles geht schief. Sie hat einen Fleck auf ihrer Kleidung, sie vergisst ihr Essen und sie kann auch den Apfel für die Lehrerin nicht finden. Als sie dann endlich zur Schule kam, war die Tür verschlossen. Es stellt sich heraus, dass heute gar keine Schule ist.

