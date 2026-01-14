Miffy macht sich Sorgen um SchnuffyJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 43: Miffy macht sich Sorgen um Schnuffy
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Eines Tages hat Schnuffy sehr viel Spaß beim Spielen, Bellen und herumlaufen mit Boris, Barbara, Melanie und Poppy. Das macht sie ganz müde und so fällt sie bald in einen tiefen Schlaf. Als Miffy sie dann findet, bewegt sie sich gar nicht mehr. Miffy macht sich schreckliche Sorgen und glücklicherweise funktioniert Schnuffys Nase noch als sie leckeres Essen riecht.
