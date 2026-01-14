Miffy backt und basteltJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 49: Miffy backt und bastelt
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy besucht ihre Großeltern und lernt wie man neue Sachen bastelt indem man mehrere Dinge zusammenfügt. Als erstes backt sie zusammen mit ihrer Großmutter einen Kuchen. Dann bastelt sie mit ihrem Großvater an einer hölzernen Kiste, in die der Kuchen hinein soll. Am Abend kommt sie zuhause an und ist sehr stolz auf sich - genau wie ihre Eltern.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0