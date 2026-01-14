Miffy und Freunde
Folge 53: Miffys Strand-Picknick
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Ein perfekter blauer Himmel, Miffy und ihre Eltern entscheiden sich für ein Sommer Picknick am Strand. Als sie ankamen, sehen sie, dass Boris und Barbara Bär, Tante Alice und Aggie ebenfalls dort sind! Sie essen und singen, während Aggie ihr Akkordeon spielt. Sie bemerken gar nicht, dass die Wellen immer näher und näher kommen.
Miffy und Freunde
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0