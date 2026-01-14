Miffy und Schnuffy auf dem SpielplatzJetzt kostenlos streamen
Miffy und Freunde
Folge 61: Miffy und Schnuffy auf dem Spielplatz
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy spielt mit Aggie auf dem Spielplatz. Sie haben eine Menge Spaß und Schnuffy möchte auch mitspielen. Jedoch erzählt Miffy Schnuffy, dass die Wippe nichts für Hunde ist und das Karussel auch nicht. Als Miffy und Aggie auf die Rutsche gehen, klettert Schnuffy einfach auch auf die Rutsche. Sie rutscht einfach runter und Miffy und Aggie sind ganz begeistert. Schnuffy ist ein sehr cleverer Hund.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0