Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffy und Schnuffy auf dem Spielplatz

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 61vom 14.01.2026
Miffy und Schnuffy auf dem Spielplatz

Miffy und Schnuffy auf dem SpielplatzJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 61: Miffy und Schnuffy auf dem Spielplatz

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy spielt mit Aggie auf dem Spielplatz. Sie haben eine Menge Spaß und Schnuffy möchte auch mitspielen. Jedoch erzählt Miffy Schnuffy, dass die Wippe nichts für Hunde ist und das Karussel auch nicht. Als Miffy und Aggie auf die Rutsche gehen, klettert Schnuffy einfach auch auf die Rutsche. Sie rutscht einfach runter und Miffy und Aggie sind ganz begeistert. Schnuffy ist ein sehr cleverer Hund.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen