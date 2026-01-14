Zum Inhalt springenBarrierefrei
Boris' Wettrennen

Studio 100 International Staffel 1 Folge 78 vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Miffy möchte ein Rennen für ihre Freunde organisieren und fragt Boris ob er die Schilder dafür macht. Boris baut ein paar Schilder in verschiedenen Farben und platziert sie an verschiedenen Punkten. Als sie das Rennen beginnt, fällt Boris zurück. Plötzlich wissen die Läufer nicht mehr in welche Richtung es geht, denn Miffys Eltern haben ihr Auto direkt vor dem letzten Schild geparkt. Boris holt auf und kommt sogar als Erster ins Ziel, denn er weiß wo die Schilder sind. Als Miffys Eltern davon fahren, sehen die Läufer das letzte Schild und das Rennen kann vollendet werden. Miffy kommt dann als Erste ins Ziel und ist die wahre Gewinnerin.

Studio 100 International
