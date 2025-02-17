Staffel 2Folge 10vom 17.02.2025
Sammler / NadelsticheJetzt kostenlos streamen
Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Folge 10: Sammler / Nadelstiche
21 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 16
Beavis und Butt-Head füllen ihr Haus mit Müll, um Mädchen kennenzulernen. // Beavis und Butt-Head probieren Akupunktur aus, und Beavis beschließt, den Rest seines Lebens mit 50 Nadeln im Gesicht zu verbringen.
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Mike Judge's Beavis and Butt-Head
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Genre:Animation, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central