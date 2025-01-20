Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Comedy CentralStaffel 2Folge 6vom 20.01.2025
Traurige Jungs / Bist du da, Gott? Ich bin's, Beavis

Traurige Jungs / Bist du da, Gott? Ich bin's, BeavisJetzt kostenlos streamen

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Folge 6: Traurige Jungs / Bist du da, Gott? Ich bin's, Beavis

20 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 16

Als sie sehen, welche weibliche Aufmerksamkeit ein missmutiger Emo bekommt, täuschen Beavis und Butt-Head Traurigkeit vor und landen in einer Psychiatrie. // Beavis' Körper beginnt sich zu verändern, nachdem ihn ein tollwütiger Waschbär gebissen hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Comedy Central

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Alle 1 Staffeln und Folgen