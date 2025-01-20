Staffel 2Folge 6vom 20.01.2025
Traurige Jungs / Bist du da, Gott? Ich bin's, BeavisJetzt kostenlos streamen
Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Folge 6: Traurige Jungs / Bist du da, Gott? Ich bin's, Beavis
20 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 16
Als sie sehen, welche weibliche Aufmerksamkeit ein missmutiger Emo bekommt, täuschen Beavis und Butt-Head Traurigkeit vor und landen in einer Psychiatrie. // Beavis' Körper beginnt sich zu verändern, nachdem ihn ein tollwütiger Waschbär gebissen hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central