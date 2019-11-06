Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Adventure

Auto extrem

Staffel 1Folge 37vom 06.11.2019
Auto extrem

Folge 37: Auto extrem

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Am Auto ist etwas kaputt und muss repariert werden. Was für Otto Normalverbraucher lästig und nicht selten teuer ist, ist für leidenschaftliche Autoschrauber ein Grund zur Freude. Endlich ein neuer Anlass, um auf dem Schrottplatz des Vertrauens einen Besuch abzustatten! "Mission Adventure" schaut sich auf dem größten Schrottplatz Deutschlands um. Auf dem riesigen Gelände in Norderstedt, in Schleswig-Holstein, lagern unzählige Kleinteile und "Blech-Leichen". Rechte: ProSieben MAXX

