Folge 38: Atemberaubende Weltrekorde
16 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Das wird nichts für Leute mit Höhenangst. "Mission Adventure" dreht sich heute um Menschen, die sich in schwindelnde Höhen begeben, um allerhand verrückte Rekorde aufzustellen ...
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
12
