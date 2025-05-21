Mission Adventure
Folge 36: Las Vegas zum Staunen
16 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Schon Elvis wünschte sich, der Tag hätte mehr als 24 Stunden, um jede davon in Las Vegas verbringen zu können. Die glitzernde Metropole mitten in der Wüste ist bekannt als Paradies für Zocker und Feierwütige. Außerdem sind die kleinen Kapellen, in denen man schnell und unbürokratisch den Bund fürs Leben schließen kann, weltberühmt. Aber gibt es außer den gängigen Klischees nicht noch mehr zu entdecken? "Mission Adventure" forscht nach!
