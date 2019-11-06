Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Adventure

Die besten Tipps für Adrenalin-Junkies

Staffel 1Folge 27vom 06.11.2019
20 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die ursprüngliche Funktion von Adrenalin ist die Bereitstellung von Energiereserven zur Flucht oder zum Kampf. Doch viele von uns brauchen keinen Feind von außen, um den Spaß am Nervenkitzel aktivieren zu wollen. "Mission Adventure" zeigt, wie die schnellste Achterbahn Europas oder die ultimative Sommerrodelbahn am Blomberg den Puls in die Höhe schnellen lassen. Rechte: ProSieben MAXX

