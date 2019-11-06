Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Adventure

Staffel 1Folge 49vom 06.11.2019
Bergung auf Hoher See

Folge 49: Bergung auf Hoher See

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nicht erst seit Kate Winslet ihrem Leonardo DiCaprio bei seinem letzten Tauchgang zusah, ist es eine Urangst der Menschen: Gefangensein in einem untergehenden Boot. "Mission Adventure" beleuchtet das Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven. Wie kann ein in Seenot befindliches Schiff geborgen werden? Und was können Menschen tun, um ihre Überlebens-Chancen auf einem untergehenden Schiff zu verbessern? Rechte: ProSieben MAXX

