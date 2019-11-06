Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Adventure

Verblüffende Weltrekorde

Staffel 1Folge 44vom 06.11.2019
Verblüffende Weltrekorde

Mission Adventure

Folge 44: Verblüffende Weltrekorde

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Mission Adventure" erzählt Geschichten von Abenteuern und Abenteurern. Moderator Jan Stecker stellt Menschen vor, die Extremes wagen oder Außergewöhnliches ausprobieren. Es wird gezeigt, wie die Flying Doctors in Australien arbeiten, warum die Führerscheinprüfung in Shanghai so schwierig ist, und was man zum Überleben auf einer einsamen Insel benötigt. Harte Jobs, nervenaufreibende Herausforderungen, aufregende Entdeckungsreisen - das ist "Mission Adventure". Rechte: ProSieben MAXX

