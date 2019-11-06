Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Adventure

Staffel 1Folge 28vom 06.11.2019
Abenteuer unter Wasser

Mission Adventure

Folge 28: Abenteuer unter Wasser

19 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das Meer hat weitaus mehr zu bieten als traumhafte Tauchregionen und leckeren Fisch. "Mission Adventure" zeigt, wie Taucher unter Lebensgefahr in Frankreich Seeigel sammeln oder im Panama-Kanal wertvolle Tropenhölzer bergen. Außerdem wird enthüllt, wie große Unternehmen auf den Philippinen versuchen, die teuerste Perle der Welt zu züchten. Rechte: ProSieben MAXX

