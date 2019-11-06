Mission Adventure
Folge 40: Abenteuer Flughafen
20 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Verreisen ist für die meisten Deutschen ein Highlight des Jahres. Doch für einige ist der Flughafen auch ein Arbeitsplatz. "Mission Adventure" blickt hinter die Kulissen dieser Welt, die jeder zu kennen glaubt und in die doch nur die wenigsten wirklich Einblick haben. Rechte: ProSieben MAXX
