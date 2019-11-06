Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Adventure

Staffel 1Folge 40vom 06.11.2019
Folge 40: Abenteuer Flughafen

20 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Verreisen ist für die meisten Deutschen ein Highlight des Jahres. Doch für einige ist der Flughafen auch ein Arbeitsplatz. "Mission Adventure" blickt hinter die Kulissen dieser Welt, die jeder zu kennen glaubt und in die doch nur die wenigsten wirklich Einblick haben. Rechte: ProSieben MAXX

