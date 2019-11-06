Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mission Adventure

Geheimnisvolle Ozeane

Staffel 1Folge 45vom 06.11.2019
Joyn Plus
Geheimnisvolle Ozeane

Geheimnisvolle OzeaneJetzt ohne Werbung streamen

Mission Adventure

Folge 45: Geheimnisvolle Ozeane

20 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Es ist kaum zu glauben, aber wir Menschen wissen über fremde Planeten oft mehr als über das, was in unseren eigenen Meeren passiert. Etwa 95 Prozent der Weltmeere sind noch unerforscht! "Mission Adventure" zeigt, was für faszinierende Geschichten die anderen fünf Prozent bereits hervorbrachten. Rechte: ProSieben MAXX

Alle Staffeln im Überblick

Mission Adventure
Mission Adventure

Mission Adventure

Alle 1 Staffeln und Folgen