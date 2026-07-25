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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Einfach mehr Platz

sixxStaffel 2Folge 8vom 25.07.2026
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 8: Einfach mehr Platz

22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Brooke und Brice renovieren das Schlaf- und Badezimmer des Ärzte-Ehepaars Mitch und Becca. Die beiden Räume sind überfüllt und das winzige Bad soll größer und funktionaler werden. Die Profis machen sich an die Arbeit und stoßen direkt am Anfang auf ein unerwartetes Problem. Die beiden entdecken im Badezimmer ein Leck und schwarzen Schimmel, was das ganze Projekt verzögert.

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