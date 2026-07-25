Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 8: Einfach mehr Platz
22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Brooke und Brice renovieren das Schlaf- und Badezimmer des Ärzte-Ehepaars Mitch und Becca. Die beiden Räume sind überfüllt und das winzige Bad soll größer und funktionaler werden. Die Profis machen sich an die Arbeit und stoßen direkt am Anfang auf ein unerwartetes Problem. Die beiden entdecken im Badezimmer ein Leck und schwarzen Schimmel, was das ganze Projekt verzögert.
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen