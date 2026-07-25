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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Dunkle Eleganz

sixxStaffel 2Folge 7vom 25.07.2026
Dunkle Eleganz

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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 7: Dunkle Eleganz

23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Brooke und Brice verwandeln einen Neubau in ein elegantes Zuhause. Die Vorliebe ihrer Kundin Patty für dunkle Farben stellt die Umbau-Profis vor eine spannende Herausforderung. Sie kreieren einen Raum, der dunkle Elemente mit hellen Akzenten kombiniert, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Eine Kaffeetheke und ein Kamin werden zu besonderen Highlights. Wird Patty mit dem Ergebnis zufrieden sein?

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