Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 7: Dunkle Eleganz
23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Brooke und Brice verwandeln einen Neubau in ein elegantes Zuhause. Die Vorliebe ihrer Kundin Patty für dunkle Farben stellt die Umbau-Profis vor eine spannende Herausforderung. Sie kreieren einen Raum, der dunkle Elemente mit hellen Akzenten kombiniert, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Eine Kaffeetheke und ein Kamin werden zu besonderen Highlights. Wird Patty mit dem Ergebnis zufrieden sein?
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen