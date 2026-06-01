Mr. Monk steckt im StauJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 13: Mr. Monk steckt im Stau
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Mr. Monk war mit seiner Assistentin Natalie und deren Tochter Julie bei einem Hockeyspiel. Die Autofahrten hin und zurück sind eine Zumutung für den neurotischen Detektiv. Dumm, dass die drei nach einer Massenkarambolage auf dem Highway im Stau stehen. Bei aller Verzweiflung hat Monk sein einzigartiger Spürsinn jedoch nicht verlassen: Er stellt schnell fest, dass etwas faul ist, und glaubt, dass der Autounfall, der das Chaos auslöste, nur fingiert war.
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH