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Monk

Mr. Monk arbeitet im Supermarkt

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 01.06.2026
Mr. Monk arbeitet im Supermarkt

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Folge 7: Mr. Monk arbeitet im Supermarkt

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

In der Lagerhalle eines Supermarktes stirbt die Verkäuferin Edna Coruthers - ganz offenbar ein Arbeitsunfall. Erst nach einem Monat kommen Mr. Monk Zweifel: Joe Christie, der Sicherheitsmann des Marktes und ein alter Partner von Monk, hat den Verdacht, dass Edna ermordet wurde. Christie heuert seinen ehemaligen Kollegen als Mitarbeiter an, und der pingelige Detektiv mausert sich bald zum besten Angestellten des Ladens. Nebenbei ermittelt er in dem möglichen Mordfall ...

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