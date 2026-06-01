Mr. Monk arbeitet im SupermarktJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 7: Mr. Monk arbeitet im Supermarkt
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
In der Lagerhalle eines Supermarktes stirbt die Verkäuferin Edna Coruthers - ganz offenbar ein Arbeitsunfall. Erst nach einem Monat kommen Mr. Monk Zweifel: Joe Christie, der Sicherheitsmann des Marktes und ein alter Partner von Monk, hat den Verdacht, dass Edna ermordet wurde. Christie heuert seinen ehemaligen Kollegen als Mitarbeiter an, und der pingelige Detektiv mausert sich bald zum besten Angestellten des Ladens. Nebenbei ermittelt er in dem möglichen Mordfall ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH