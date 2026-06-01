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Monk

Mr. Monk hilft der Mafia

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5vom 01.06.2026
Mr. Monk hilft der Mafia

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Monk

Folge 5: Mr. Monk hilft der Mafia

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

In einem Friseursalon, in dessen Hinterzimmer illegal Glücksspiel betrieben wird, kommt es zu einer Schießerei. Fünf tote Mafia-Gangster gehen auf das Konto des oder der Täter. Der berüchtigte Pate Salvatore Lucarelli will, dass Mr. Monk den Fall löst, doch der lehnt ab, weil er um sein Leben fürchtet. Der FBI-Agent Colmes will Monk jedoch in die Mafia einschleusen, er soll Lucarelli dingfest machen - im Gegenzug will er sich für Monks Wiedereinstellung bei der Polizei einsetzen.

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