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Monk

Mr. Monk kann auch anders

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 01.06.2026
Mr. Monk kann auch anders

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Monk

Folge 9: Mr. Monk kann auch anders

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Mr. Monk beschließt endlich, ein Medikament gegen seine Neurosen auszuprobieren. Als Captain Stottlemeyer bei einem Einsatz angeschossen wird - mit der Waffe einer Frau, die kurz zuvor in der Nähe Selbstmord beging - soll der Detektiv ermitteln, doch seine Kollegen erkennen den einst so genialen, pingeligen Mann nicht wieder. Er scheint seinen unvergleichlichen Spürsinn verloren zu haben, stattdessen legt er ein ganz neues Selbstbewusstsein und nie gekannte Lässigkeit an den Tag.

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