Mr. Monk kann auch andersJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 9: Mr. Monk kann auch anders
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Mr. Monk beschließt endlich, ein Medikament gegen seine Neurosen auszuprobieren. Als Captain Stottlemeyer bei einem Einsatz angeschossen wird - mit der Waffe einer Frau, die kurz zuvor in der Nähe Selbstmord beging - soll der Detektiv ermitteln, doch seine Kollegen erkennen den einst so genialen, pingeligen Mann nicht wieder. Er scheint seinen unvergleichlichen Spürsinn verloren zu haben, stattdessen legt er ein ganz neues Selbstbewusstsein und nie gekannte Lässigkeit an den Tag.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH