Monk
Folge 2: Mr. Monk und der Affe
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der Plattenproduzent Ian Blackburn wird erschossen im Panic Room seines Hauses aufgefunden. Neben ihm sitzt sein Schimpanse Darwin - er hat eine Pistole in der Hand. Sharona hat es der Affe sofort angetan, sie bittet Mr. Monk, seine Unschuld zu beweisen. Doch ob das Tier wirklich geschossen hat, ist nur eine von vielen Fragen, die der Fall aufwirft. Ians Frau, die Popsängerin Chloe, scheint derweil nicht unbedingt um ihren verblichenen Gatten zu trauern ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH