Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Der kleine Kevin
45 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Jessica hat eine neue Hilfe im Garten namens Kevin. Doch plötzlich verändert sich der sonst so zuverlässige Junge völlig: Er wirkt verschlossen und sehr nervös. Als sie ihn zu Hause besucht, stellt sie fest, dass seine Mutter Maria verschwunden ist. Unweit des Grundstücks entdecken die beiden die Leiche von Jack Franzen, dem Besitzer von Kevins und Marias Wohnhaus. Und auch Maria taucht in einem Krankenhaus in Portland auf - mit der Diagnose Amnesie.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH