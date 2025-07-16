Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Eine große, alte Dame

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 3vom 16.07.2025
Eine große, alte Dame

Eine große, alte DameJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 3: Eine große, alte Dame

46 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Jessica Fletcher erinnert sich an eine Episode aus dem Leben ihres großen Vorbildes, der Kriminalschriftstellerin Abigail Austin. Mrs. Austin ist Passagier an Bord des Luxusliners "Queen Mary", als es plötzlich zu einem schrecklichen Zwischenfall kommt. Ein Passagier taumelt aus dem überfüllten Pub und bricht tot zusammen. Der Kapitän gibt den Befehl, dass niemand das Schiff verlassen darf, bevor der Fall nicht aufgeklärt ist. Abigail Austin nimmt die Ermittlungen auf.

