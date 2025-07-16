Mord ist ihr Hobby
Folge 3: Eine große, alte Dame
46 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12
Jessica Fletcher erinnert sich an eine Episode aus dem Leben ihres großen Vorbildes, der Kriminalschriftstellerin Abigail Austin. Mrs. Austin ist Passagier an Bord des Luxusliners "Queen Mary", als es plötzlich zu einem schrecklichen Zwischenfall kommt. Ein Passagier taumelt aus dem überfüllten Pub und bricht tot zusammen. Der Kapitän gibt den Befehl, dass niemand das Schiff verlassen darf, bevor der Fall nicht aufgeklärt ist. Abigail Austin nimmt die Ermittlungen auf.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH