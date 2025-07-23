Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Die schwarze Frau

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 16vom 23.07.2025
Die schwarze Frau

Mord ist ihr Hobby

Folge 16: Die schwarze Frau

45 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Die Haley-Sisters waren in den 60er Jahren ein gefeiertes Gesangstrio, jetzt planen sie ihr Comeback. Bei ihrem ersten Bühnenauftritt vor 25 Jahren geschah ein Mord, der nie aufgeklärt wurde. Jessica will sich nun die Premiere der Schwestern nicht entgehen lassen. Doch dann scheinen sich die Ereignisse zu wiederholen, als erneut ein Verbrechen geschieht. Doch diesmal nimmt Jessica Fletcher die Suche nach dem Täter auf.

