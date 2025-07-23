Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 15vom 23.07.2025
Jessicas Nichte Victoria arbeitet als Immobilienmaklerin und soll die Villa der Ex-Filmdiva Deborah Tarkington verkaufen. Der Schauspieler Alec Burton zeigt Interesse, aber zwischen ihm und Deborah ist noch eine alte Rechnung offen und so lehnt sie ihn als Käufer ab. Als Victoria sich mit einem anderen Interessenten in der Villa verabredet, findet sie die Leiche von Mrs. Tarkington. Natürlich übernimmt ihre Tante Jessica den Fall.

