Mord ist ihr Hobby
Folge 2: Das Beichtgeheimnis
46 Min.Ab 12
Am Strand von Cabot Cove wird eine Leiche gefunden. Jessica ist zufällig als erste am Ort und identifiziert den Toten als den stadtbekannten Womanizer Evan West. Pater Donald ist über den Todesfall auffallend beunruhigt, denn am Vorabend hatte ihm ein Gemeindemitglied in der Beichte anvertraut, einen Mord begangen zu haben. Soll er das Beichtgeheimnis brechen und von dem Geständnis erzählen? Währenddessen recherchiert Jessica eifrig ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH