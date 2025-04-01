Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Feuer in Cabot Cove

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 6
Feuer in Cabot Cove

Feuer in Cabot CoveJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 6: Feuer in Cabot Cove

45 Min.Ab 12

Auf einem Wohltätigkeitsbasar ersteht Jessica eine kleine Kommode vom Tischler Stan Holmes. Als sie sie zu Hause genauer untersucht, entdeckt sie einen Brief, adressiert an Bud Fricksay. Jessica überreicht ihm das Schriftstück, woraufhin Bud zum Tankstellenbesitzer Ron Stiller eilt und massiv auf ihn einschlägt. Am Abend ist in Cabot Cove Feueralarm: Das Möbelgeschäft steht in Flammen, und im Büro wird die Leiche von Bud Fricksay gefunden. Jessica hat einen Täter im Visier.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen