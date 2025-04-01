Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Ein todbringendes Souvenir
45 Min.Ab 12
Jessica Fletcher muss zu einem dringenden Termin nach London, und währenddessen hüten ihr Neffe Grady und seine Frau Donna das Haus. Beide wollen sich in Cabot Cove vom hektischen Großstadtleben erholen. Doch bald beunruhigen unheimliche Vorfälle das junge Paar. Grady spielt die Ereignisse als Halluzinationen herunter, um seine schwangere Frau nicht zu ängstigen. Als dann plötzlich eine echte Leiche im Haus liegt, wird Spürnase Jessica eingeschaltet.
