Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Eine eiskalte Spur
45 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 6
Als das Skelett des Detektivs Bernard Callan gefunden wird, stellen die Gerichtsmediziner fest, dass er wenige Tage nach der Ermordung von John. F. Kennedy durch einen Genickschuss starb. Sein Ex-Kollege Charlie erfährt aus der Zeitung davon. Da man beim Toten Geld findet, erhebt Charlie Anspruch auf 10.000 Dollar, die Bernard ihm angeblich noch schuldig war. Im Büro von Chief Gillis lernt er die Tochter des Ermordeten kennen. Und dann überschlagen sich die Ereignisse ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH