SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 3vom 23.08.2025
Folge 3: Der Maulwurf

45 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 6

Jessica will ihr neues Buch im Zeitungsmilieu ansiedeln, daher bittet sie den Journalisten Brynie, ihr bei den Recherchen behilflich zu sein. Schon bald ist sie an der Story, an der er gerade arbeitet, höchst interessiert. Brynie hat Max Hagen, einen einflussreichen Unternehmer und Team-Chef der New Yorker Eagles, im Visier. Er vermutet, dass der Mann in äußerst dubiose Geschäfte verwickelt ist. Dann wird Jessica von zwei Männern entführt.

