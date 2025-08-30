Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 15vom 30.08.2025
Jessica reist nach Los Angeles, um für ihr neues Buch zu recherchieren. Sie wohnt bei ihrer Freundin Frances Hunt, einer Redakteurin einer Klatschzeitschrift. Frances organisiert eine Dinnerparty, zu der ein Florist verspätet ein Blumengesteck für den Esstisch liefert. Am nächsten Morgen erfährt Jessica, dass der Florist in seinem Geschäft erstochen aufgefunden wurde. Gemeinsam mit Lieutenant Caceras macht sich Jessica daran, den Fall aufzuklären - mit überraschendem Ausgang.

