Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Ein Falke greift an

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 16
Ein Falke greift an

Ein Falke greift anJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 16: Ein Falke greift an

45 Min.Ab 6

Jessica verbringt einige Tage in ihrem New Yorker Apartment. Eines Tages wird sie von Portier Richie angesprochen - er macht sich Sorgen um Alice Morgan, eine Mieterin, die niemals ihre Wohnung verlässt. Jessica gewinnt Alices Vertrauen und erfährt, dass sie vor einigen Jahren Zeugin am Mord ihrer Mutter war. Sie hält deren ehemaligen Geliebten, Jordan Barnett, für den Täter. Jessica wird neugierig und rollt den Fall gemeinsam mit Lieutenant Gelber noch einmal auf ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen