Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Ein Falke greift an
45 Min.Ab 6
Jessica verbringt einige Tage in ihrem New Yorker Apartment. Eines Tages wird sie von Portier Richie angesprochen - er macht sich Sorgen um Alice Morgan, eine Mieterin, die niemals ihre Wohnung verlässt. Jessica gewinnt Alices Vertrauen und erfährt, dass sie vor einigen Jahren Zeugin am Mord ihrer Mutter war. Sie hält deren ehemaligen Geliebten, Jordan Barnett, für den Täter. Jessica wird neugierig und rollt den Fall gemeinsam mit Lieutenant Gelber noch einmal auf ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
