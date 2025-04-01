Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Mord nach Plan

SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 17
Mord nach Plan

Mord ist ihr Hobby

Folge 17: Mord nach Plan

45 Min. Ab 6

Der Fischer Henry Riddett macht illegale Waffengeschäfte mit dem Geschäftsmann Martin Fraser. Als Henry die Zusammenarbeit beenden möchte, bezahlt er dafür mit seinem Leben. Indessen wird der Investmentberater Carl Ward auf Frasers illegale Geschäfte aufmerksam, mit der Folge, dass auch er wenig später tot aufgefunden wird. Jessica, die mit Henry befreundet war, nimmt gemeinsam mit Sheriff Metzger die Ermittlungen auf. Können die beiden das Puzzle zusammensetzen?

