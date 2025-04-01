Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 18
45 Min.Ab 6

Jessica hat eine neue Assistentin, Dana Ballard, die ihr bei ihren Recherchen hilft. Es stellt sich heraus, dass Dana gelogen und unter Jessicas Namen ein Telefonat mit Ethan Stevens geführt hat, bei dem sie eine Stelle möchte. Als Jessica mit Stevens über die Vorfälle sprechen will, erfährt sie, dass er erschossen in seinem Büro aufgefunden wurde. Dana gilt als Hauptverdächtige, doch Jessica findet bald eine andere Spur.

