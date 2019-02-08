Platz für die Patchwork-FamilieJetzt kostenlos streamen
Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 08.02.2019: Platz für die Patchwork-Familie
21 Min.Folge vom 08.02.2019
Brad, Ellen und ihre fünf Kinder träumen davon, in Mills River, North Carolina, ein neues Zuhause zu finden, denn hier liegen Freizeit und Arbeit ganz nahe beieinander. Die wichtigste Anforderung an ihr künftiges Traumhaus: genug Zimmer für alle! Außerdem sucht das Paar ein renoviertes, bezugsfertiges Objekt mit ganzjähriger Zufahrt, das nahe an Wanderwegen und Mountainbike-Trails liegt. Doch der Immobilienmarkt in Mills River ist begrenzt, vor allem für eine siebenköpfige Familie. Wird ihr Budget von 600.000 Dollar ausreichen? Das erste Haus, das sie mit Makler Dave besichtigen, ist das Powder-Creek-House mitten in einem Nationalforst.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.