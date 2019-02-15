Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 15.02.2019: Die roten Berge Arizonas
21 Min.Folge vom 15.02.2019
Dani und Denny haben das große Los gezogen: Wegen neuer Jobangebote werden sie Cincinnati in Ohio verlassen und nach Sedona im Bundesstaat Arizona ziehen. Die Wüstenstadt in atemberaubender Lage zwischen roten Felsformationen, steilen Canyons und Kiefernwäldern ist für ihr mildes Klima und die florierende Künstlerkolonie bekannt. Sedona soll eine besonders starke Energie freisetzen und auf Menschen heilende wie auch inspirierende Wirkung haben. An diesem magischen Ort sucht das Paar nun ein Haus in den Bergen mit Panoramablick, zwei Schlafzimmern, Terrassen, Homeoffice und ausreichend Platz für ihre Hunde, für maximal 500.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.