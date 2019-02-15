Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mountain Life - Traumhaus gesucht

Die roten Berge Arizonas

HGTVFolge vom 15.02.2019
Die roten Berge Arizonas

Die roten Berge ArizonasJetzt kostenlos streamen

Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 15.02.2019: Die roten Berge Arizonas

21 Min.Folge vom 15.02.2019

Dani und Denny haben das große Los gezogen: Wegen neuer Jobangebote werden sie Cincinnati in Ohio verlassen und nach Sedona im Bundesstaat Arizona ziehen. Die Wüstenstadt in atemberaubender Lage zwischen roten Felsformationen, steilen Canyons und Kiefernwäldern ist für ihr mildes Klima und die florierende Künstlerkolonie bekannt. Sedona soll eine besonders starke Energie freisetzen und auf Menschen heilende wie auch inspirierende Wirkung haben. An diesem magischen Ort sucht das Paar nun ein Haus in den Bergen mit Panoramablick, zwei Schlafzimmern, Terrassen, Homeoffice und ausreichend Platz für ihre Hunde, für maximal 500.000 Dollar.

Alle verfügbaren Folgen