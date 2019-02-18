Eine einstimmige EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 18.02.2019: Eine einstimmige Entscheidung
21 Min.Folge vom 18.02.2019
Blue Ridge Mountain im Bundesstaat Georgia ist von Nationalparks und Wildnis umgeben und der perfekte Ort für Don, Andrea und ihre Kinder. Die junge Familie verbringt jede freie Minute in der Natur, liebt Mountainbiken, Kajak und Wandern und hat deshalb beschlossen, ihren Wohnort ganz in diese herrliche Bergwelt zu verlagern. Ihr Wunschhaus sollte über 4000 qm2 Grund, viel Privatsphäre und grandiose Ausblicke auf die umliegenden Gipfel bieten. Doch der Immobilienmarkt in Blue Ridge ist begrenzt, und gute Objekte verkaufen sich wie geschnitten Brot. Wird das 475.000 Dollar-Budget der Familie für ihr Traum-Domizil ausreichen?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.