Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 14.02.2019: Das Budget entscheidet
21 Min.Folge vom 14.02.2019
Eine Mountain-Ranch mit Meerblick - so sieht das Traumhaus von Clark und Jane aus. Deshalb will das Paar die schneebedeckten Gipfel ihres kalten Bundesstaats Montana gegen strahlenden Sonnenschein und milde Temperaturen in San Luis Obispo an der kalifornischen Küste eintauschen. Die Gegend um die Cayucos Mountains bietet alles - vom top Skigebiet bis zu großen Wellen, denn Clark und Jane sind passionierte Surfer. Da das tierliebe Paar Pferde, Hunde und Katzen besitzt, suchen sie ein schlüsselfertiges Haus mit großem Grund und Stall, das auch genug Platz für Gäste bietet. Mit ihrem Budget von 1,3 Millionen Dollar sollte ein geeignetes Objekt zu finden sein.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.