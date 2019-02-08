Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 08.02.2019: Ein kalifornischer Traum
20 Min.Folge vom 08.02.2019
Colleen und Trisha wollen der Hektik von Seattle entkommen, mehr Zeit für die Familie haben und beschließen deshalb, mit ihren Kindern nach Humbolt County, Nordkalifornien, zu ziehen. Diese Gegend, wo die Bald Hills auf die nordkalifornische Küste treffen, ist wunderschön. Wegen des milden Klimas kann man das ganze Jahr Kajak fahren, im Fluss raften, Wandern und Joggen. Hier sucht die Familie ein lichtdurchflutetes Haus mit mindestens drei Schlafzimmer, das auf einem großen Waldgrundstück steht. Darüber hinaus soll es eine moderne Küche und ein ruhiges Arbeitszimmer haben. Mit ihrem Budget von 800.000 Dollar macht sich Maklerin Marci auf die Suche.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.