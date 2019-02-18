Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 18.02.2019: Extra-Einkommen
21 Min.Folge vom 18.02.2019
Andy und Shari sind große Outdoor-Fans und suchen in Swannanoa, North Carolina, nach ihrem perfekten Mountain-Domizil. Der Ort liegt malerisch von Bergen eingerahmt und bietet einen hohen Freizeitwert, ist aber trotzdem nah genug an Asheville, um von den Vorteilen einer Stadt profitieren zu können. Das Traumhaus der beiden sollte schlüsselfertig sein und eine große, moderne Küche haben, weil beide gerne kochen und Essenseinladungen geben. Außerdem wollen sie ein großes Grundstück für ihre Privatsphäre und, wenn möglich, eine Vermietungslizenz, um nebenbei noch Geld zu verdienen. Wird ihr 750.000 Dollar-Budget für die lange Wunschliste ausreichen?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.