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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Extra-Einkommen

HGTVFolge vom 18.02.2019
Extra-Einkommen

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Mountain Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 18.02.2019: Extra-Einkommen

21 Min.Folge vom 18.02.2019

Andy und Shari sind große Outdoor-Fans und suchen in Swannanoa, North Carolina, nach ihrem perfekten Mountain-Domizil. Der Ort liegt malerisch von Bergen eingerahmt und bietet einen hohen Freizeitwert, ist aber trotzdem nah genug an Asheville, um von den Vorteilen einer Stadt profitieren zu können. Das Traumhaus der beiden sollte schlüsselfertig sein und eine große, moderne Küche haben, weil beide gerne kochen und Essenseinladungen geben. Außerdem wollen sie ein großes Grundstück für ihre Privatsphäre und, wenn möglich, eine Vermietungslizenz, um nebenbei noch Geld zu verdienen. Wird ihr 750.000 Dollar-Budget für die lange Wunschliste ausreichen?

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