Murder Nation USA

Trügerische Idylle

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 06.02.2026
Trügerische Idylle

Murder Nation USA

Folge 2: Trügerische Idylle

38 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Genore Guillory wird in ihrem abgelegenen Zuhause im Hinterland Louisianas brutal ermordet. Aufgrund fehlender konkreter Hinweise befragen die Ermittler mehrere Verdächtige, bis die Aussage eines Gefängnisinsassen Licht in den Fall bringt und eine Verschwörung aufdeckt.

Murder Nation USA
Kabel Eins Doku
Murder Nation USA

Murder Nation USA

