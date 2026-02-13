Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Murder Nation USA

Der Serienmörder von Baton Rouge

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 13.02.2026
Joyn+
Der Serienmörder von Baton Rouge

Der Serienmörder von Baton RougeJetzt ohne Werbung streamen

Murder Nation USA

Folge 4: Der Serienmörder von Baton Rouge

38 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Monate nach der Verwüstung New Orleans' durch Hurrikan Katrina, wird ein beliebter Pastor in seiner Wohnung ermordet. Da es keine Zeugen gibt, wandert der Fall zu den Akten - bis fünf Jahre später erneut ein Mord passiert und eine rücksichtslose Witwe ins Visier der Ermittler gerät.

Alle Staffeln im Überblick

Murder Nation USA
Kabel Eins Doku
Murder Nation USA

Murder Nation USA

Alle 1 Staffeln und Folgen