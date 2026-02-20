Murder Nation USA
Folge 6: Idylle und Illusion
38 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Eine Nacht im Glanz der Casinolichter von Atlantic City neigt sich dem Ende zu, und ein stadtbekanntes Pärchen macht sich auf den Heimweg. Plötzlich wird es von Unbekannten überfallen. Was zunächst nach einem spontan ausgeübten Verbrechen aussieht, soll sich als eine lange im Vorhinein geplante Tat entpuppen.
Alle Staffeln im Überblick
Murder Nation USA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: FremantleMedia Limited