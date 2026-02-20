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Murder Nation USA

Idylle und Illusion

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 20.02.2026
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Folge 6: Idylle und Illusion

38 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Eine Nacht im Glanz der Casinolichter von Atlantic City neigt sich dem Ende zu, und ein stadtbekanntes Pärchen macht sich auf den Heimweg. Plötzlich wird es von Unbekannten überfallen. Was zunächst nach einem spontan ausgeübten Verbrechen aussieht, soll sich als eine lange im Vorhinein geplante Tat entpuppen.

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