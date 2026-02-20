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Murder Nation USA

Falsche Freundschaft

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 20.02.2026
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Murder Nation USA

Folge 5: Falsche Freundschaft

38 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Eine junge Frau verschwindet unter mysteriösen Umständen. Sie lebt in einer Kleinstadt an der Küste New Jerseys, deren Bewohner fieberhaft nach dem Teenager suchen. Nach monatelanger erfolgloser Suche taucht schließlich ein schockierendes Video auf.

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