Murder Nation USA
Folge 5: Falsche Freundschaft
38 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Eine junge Frau verschwindet unter mysteriösen Umständen. Sie lebt in einer Kleinstadt an der Küste New Jerseys, deren Bewohner fieberhaft nach dem Teenager suchen. Nach monatelanger erfolgloser Suche taucht schließlich ein schockierendes Video auf.
Alle Staffeln im Überblick
Murder Nation USA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: FremantleMedia Limited