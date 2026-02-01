Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 27.02.2026
38 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Ein Rentner aus einer Kleinstadt an der Küste New Jerseys will es noch einmal wissen und verlässt seine Frau, um mit einer jungen Kellnerin nach Florida zu ziehen. Als jedoch weder Familie noch Freunde etwas von dem Mann hören, werden Ermittlungen eingeleitet. Irgendetwas stimmt nicht an der Geschichte des Ausreißers im zweiten Frühling.

Kabel Eins Doku
