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Murder Nation USA

Mann des Glaubens und der Gewalt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 27.02.2026
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Folge 7: Mann des Glaubens und der Gewalt

38 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Die Frau eines beliebten Rabbi wird in einem der besten Viertel New Jerseys tot aufgefunden. Die Gemeinde verfällt in eine Schockstarre. Nach monatelanger Polizeiarbeit enthüllen die Ermittler die dunklen Geheimnisse eines einflussreichen Mannes.

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